Tbs met dwangverpleging voor moord in Amsterdam-West

De Amsterdamse rechtbank legt Nuri Tolga Ö. tbs met dwangverpleging op voor de moord op de 25-jarige Rens en poging tot doodslag op diens 29-jarige huisgenoot.

Ö. stak hen vorig jaar augustus neer in hun woning aan de Robert Scottstraat in Amsterdam-West. Hij was de bovenbuurman van beide mannen.

Rens overleefde de mesaanval niet. Zijn huisgenoot raakte met Ö in gevecht en wist met ernstige verwondingen uit de woning te ontsnappen. Ö werd direct daarna aangehouden.

Het Openbaar Ministerie had 15 jaar cel en tbs geëist tegen de 36-jarige man, maar omdat de rechtbank hem ontoerekeningsvatbaar heeft verklaard, krijgt hij geen gevangenisstraf.

Ö weigerde mee te werken aan onderzoek in het Pieter Baan centrum. Toch concludeerde de rechtbank, onder meer op basis van het advies van deskundigen, dat zijn stoornis een grote rol speelde bij de moord. Volgens de rechter leeft Ö "al heel lang in een zeer uitgebreide continue waanwereld, waarvan verschillende mensen, onder meer zijn buren, deel uitmaakten".

Complot

Dat de man nog steeds in deze waanwereld leeft, werd duidelijk tijdens de zitting op 26 april van dit jaar. Toen misdroeg hij zich dusdanig, dat hij terug naar het cellenblok gestuurd werd.

Hij zei dat hij in een complot was beland en verbood zijn advocaat plotseling voor hem te pleiten. Op 13 mei deed de advocaat dit op last van de rechtbank alsnog. Die pleitte voor de tbs-maatregel en het niet opleggen van een celstraf.