Oekraïne mag ook Duitse wapens gebruiken over de grens, NAVO-baas: 'Rusland intimideert'

De woordvoerder van het Kremlin zei na een vraag over Bidens toestemming dat Amerikaanse wapens al langer worden ingezet voor aanvallen tegen Rusland. "We zien nu al pogingen Russisch grondgebied aan te vallen met wapens uit de VS. Dat zegt ons veel over hoe betrokken de VS al is bij dit conflict."

Details over die aanvallen of bewijs ervoor leverde hij overigens niet.

De toestemming ligt gevoelig bij de Russische president Poetin. Volgens hem dreigt het Westen daarmee een Derde Wereldoorlog te ontketenen. Hij waarschuwde dat dergelijke betrokkenheid de NAVO duur kan komen te staan.

'Niks aantrekken van dreigende taal'

NAVO-baas Jens Stoltenberg doet die Russsiche dreigementen af als dreigende taal waar de NAVO zich niet te veel van moet aantrekken. De Russische dreigementen zijn volgens hem slechts een poging bondgenoten af te schrikken.

"Dit is niets nieuws", zei Stoltenberg bij aankomst voor overleg met de buitenlandministers van de westerse militaire alliantie in Praag. "Telkens als NAVO-bondgenoten Oekraïne steunen, dreigt Poetin dat we dat niet moeten doen."

Stoltenberg wijst van de hand dat de NAVO hiermee escaleert. "Wat escalatie betreft: dat deed Rusland door een ander land binnen te vallen en de afgelopen weken door een nieuw front te openen", redeneert hij. Volgens Stoltenberg heeft Oekraïne dan het recht op zelfverdediging en mogen NAVO-leden daarbij helpen. "Daarmee worden zij nog geen onderdeel van het conflict."

"Dit maakt deel uit van de inspanningen van president Poetin en Moskou om NAVO-landen te weerhouden van steun aan Oekraïne om zich te verdedigen. Rusland doet dat iedere keer als Oekraïense bondgenoten tot nieuwe hulp besluiten."