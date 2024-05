Gewonden bij mesaanval op anti-islamactivist in Mannheim

In Duitsland heeft op een marktplein in Mannheim een mesaanval plaatsgevonden. De extreemrechtse anti-islamactivist Michael Stürzenberger is daarbij neergestoken.

Op videobeelden op sociale media is te zien hoe een man met een mes op andere mannen afstormt en op hen insteekt. De twee anderen vechten terug, waarbij te zien is dat een van hen een grote vleeswond in zijn been heeft. Omstanders probeerden de aanvaller weg te jagen.

De politie was snel ter plaatse. Op de beelden is te zien hoe de dader ook een politieagent neersteekt. Een andere agent trek zijn vuurwapen en schiet de aanvaller neer.

Ter plekke werden zes mensen aan hun verwondingen geholpen, inclusief de dader. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. Ook is niet duidelijk in welke toestand de aanvaller verkeert.

Burgerbeweging Pax Europa

De aanval vond plaats tijdens een bijeenkomst van de anti-islambeweging Burgerbeweging Pax Europa. De beweging bevestigt op de site dat er om 11.30 uur een aanval heeft plaatsgevonden waarbij Stürzenberger is neergestoken.

De 59-jarige Stürzenberger is journalist en politiek activist.

Bekijk hieronder beelden van de aanval. Let op, het zijn schokkende beelden: