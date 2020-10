Verstappen wil minder schelden op boordradio: 'Volgende keer doe ik het anders'

Het verweer van Verstappen: als je met 300 kilometer per uur een bocht in schiet, flapt er wel eens iets uit. "Het gebeurt in het heetst van de strijd. Ik weet dat ik niet de juiste woorden heb gekozen, maar maak het niet groter dan het is."

Canadees Lance Stroll reed in Verstappens ogen in de weg en moest het ontgelden toen de coureurs elkaar raakten. Opmerkelijk detail: het incident gebeurde tijdens een vrije training waar niets op het spel stond. Het boordradiofragment ging de wereld over en vooral buiten Nederland kreeg Verstappen bergen kritiek. Zeker toen hij ook nog toevoegde dat het 'niet zijn probleem' was dat mensen aanstoot namen aan zijn tirade.

Toch begint niemand met een leeg vel, zegt Verstappen. "Alle teams hebben zich natuurlijk voorbereid op de simulator. Wij hebben ook een heel programma afgewerkt. Ik hoop dat we goed uit de startblokken schieten en dat de auto meteen lekker in balans is."

"Imola wordt best een lastig weekend", zegt Verstappen over de dertiende race van dit seizoen. Dat heeft te maken met een experiment. De F1-leiding heeft twee vrije trainingen geschrapt om te kijken hoe een gekortwiekt raceweekend bevalt. "We hebben slechts anderhalf uur training voor de kwalificatie, dus het afstellen van de auto wordt niet makkelijk."

De 23-jarige Nederlander heeft ervaring op het 'Autodromo Enzo e Dino Ferrari'. Hij reed er in 2014 drie Formule 3-races, maakte indruk met diverse inhaalmanoeuvres en stelde er de tweede plek veilig op het EK. "Het is een aanwinst op de F1-kalender. Ik heb hier mooie herinneringen, maar met Formule 1-auto kun je een stuk minder makkelijk inhalen."

Verstappen gaat op het circuit van Imola op jacht naar zijn 41ste Formule 1-podium. In Portugal zette hij de teller op veertig, maar die score doet de Red Bull-rijder weinig. "Ik besteed er weinig aandacht aan. We doen mee om te winnen en moeten hard werken om dat vaker voor elkaar te krijgen."

Met Stroll is de kwestie allang uitgepraat, zegt Verstappen. "Het is niks bijzonders. We kunnen als coureurs heel boos op elkaar zijn, maar als je elkaar daarna even spreekt en in de ogen kijkt is het klaar. Zand erover. Ik kan er niks aan veranderen, maar heb ervan geleerd. Volgende keer doe ik het anders." Welke woorden hij voortaan gaat gebruiken? "Dat weet ik nog niet. Ik weet wél wat ik niet meer mag zeggen."

Enthousiast is Verstappen nog niet over het schrappen van de vrijdagsessies. "Ik weet uiteraard waarom ze het proberen. De F1-leiding wil nog meer grands prix organiseren en meer geld bij elkaar harken. Ik ben sowieso geen voorstander van zoveel GP's, maar het kan alleen maar als je de weekends minder lang maakt."

Over de uitgelekte conceptkalender voor 2021 met een recordaantal grands prix is Verstappen kritisch. "23 races is erg veel. Als coureur heb ik er niet zoveel last van en de grote bazen ook niet. Die komen later en gaan eerder weg, maar het is voor de monteurs problematisch. Ze zijn nog meer dagen van huis. Zij hebben ook een privéleven. Bovendien gaan ze minder presteren als ze moe worden. Dat hebben we al een paar keer gemerkt na drie races in drie weekends."

Prestaties Albon

Presteren is voor Verstappens teamgenoot Alexander Albon de sleutel naar behoud van zijn plek. De teleurstellende Thai vecht in Imola voor zijn laatste kans. De teamleiding voert al gesprekken met ervaren coureurs die Verstappen volgend seizoen kunnen bijstaan in de jacht op wereldkampioen Lewis Hamilton. Nico Hülkenberg en Sergio Perez zijn beschikbaar.

Albon probeert niet onder de druk te bezwijken. "Ik weet dat er veel over me gepraat wordt, maar ik moet dat negeren. Dit is een topteam. Ik wil hier blijven. Het enige wat telt is een vlekkeloos weekend."