Waarom we volgens experts in een corona-tsunami zitten

Een kleine drie weken geleden was het de Federatie Medisch Specialisten die als eerste waarschuwde voor een naderende 'tsunami', in plaats van een nieuwe 'golf'. Inmiddels is die term aardig ingeburgerd in de zorgwereld.

De druk op het zorgpersoneel neemt namelijk toe en met de huidige besmettingscijfers zal die voorlopig niet minder worden. Op sommige plekken zijn al coronapatiënten aan de poort geweigerd, omdat er simpelweg geen plek was.

In deze video legt NOS op 3 uit wat precies bedoeld wordt met deze 'tsunami', en spreken we met Bernold (27), Spoedeisende Hulp-verpleegkundige, en Nathalie (32), van wie een belangrijke buikoperatie door de coronacrisis al vijf maanden is uitgesteld: