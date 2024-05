Inflatie daalt in mei niet verder

De inflatie in Nederland is in mei niet verder gedaald. De inflatie kwam uit op 2,7 procent, even hoog als in april, blijkt uit een eerste berekening van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

In de afgelopen maand zijn vooral energie en diensten duurder geworden, terwijl de prijs voor industriële goederen daalde.

In Europees perspectief

Ook het Europese statistiekbureau Eurostat komt voor Nederland op een geschatte inflatie van 2,7 procent. Het Europees gemiddelde is 2,6 procent, twee procentpunten hoger dan een maand eerder.

De inflatiecijfers van het CBS en Eurostat kunnen verschillen, omdat zij een andere rekenmethode hanteren.

Rente bericht verwacht

Sinds juli 2022 bestrijdt de Europese Centrale Bank (ECB) de inflatie door de belangrijkste rentetarieven stapsgewijs op te trekken. De ECB streeft een gemiddelde inflatie van 2 procent na voor de gehele eurozone.

De inflatie is in vergelijking met de piek van 14 procent sterk gedaald, maar is nog altijd wat hoger dan de doelstelling.