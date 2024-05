FC Twente-verdediger Smal tekent voor vier seizoenen bij Feyenoord

Feyenoord heeft de tweede aanwinst voor het nieuwe seizoen binnen. Gijs Smal tekent tot medio 2028 een contract bij de nummer twee van de eredivisie. Smal verlaat FC Twente transfervrij.

De linksback heeft er zin in om met Feyenoord in de Champions League uit te komen. "Ik kijk met name uit naar het spelen in De Kuip, de vele grote wedstrijden in het binnen- en buitenland en dan met name natuurlijk op het podium van de Champions League. Dit is de mooie nieuwe uitdaging die ik ambieerde."