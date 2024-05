Monaco-speler Camara vier wedstrijden geschorst om afplakken homofobie-logo

AS Monaco-speler Mohamed Camara is voor vier wedstrijden geschorst door de Franse competitiebond (LFP). De 24-jarige Malinees had op de slotdag van de Ligue 1 op zijn shirt een logo tegen homofobie afgeplakt.

Ook nam hij, voorafgaand aan het duel met Nantes, geen deel aan een fotomoment waarbij de teams poseerden achter een spandoek ter ondersteuning van de lhbtq+-gemeenschap.