SS-gevangenis Kamp Vught toch niet omgebouwd tot moderne gevangenis

Het voormalige bunkergevangenis van het SS-concentratiekamp Vught wordt niet verbouwd tot een zwaarbeveiligd complex voor topcriminelen. Dat heeft demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming laten weten aan directeur Jeroen van den Eijnde van Nationaal Monument Kamp Vught, en hoogleraar Erfgoed van de oorlog Rob van der Laarse.

Zij wezen de minister op de geschiedenis van de bunkergevangenis. "Uw brief raakte mij", schrijft Weerwind in een brief aan Jeroen van den Eijnde, directeur Nationaal Monument Kamp Vught, en hoogleraar Erfgoed van de oorlog Rob van der Laarse.

De bunkergevangenis is een rijksmonument. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten er honderden verzetsmensen opgesloten. Driehonderd van hen zijn op een nabijgelegen fusilladeplaats geëxecuteerd. In januari 1944 vond hier het beruchte 'bunkerdrama' van Vught plaats; tien vrouwelijke gevangenen stierven toen ze met 64 andere vrouwen in cel 115 werden gestopt.