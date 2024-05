Marechaussee reageert op aantijgingen Nicki Minaj, 'vervelend dat ze racismekaart trekt'

De Amerikaanse rapper Nicki Minaj zei gisteren in een livestream dat haar aanhouding op Schiphol afgelopen weekend racistisch was. Zij werd gearresteerd vanwege het uitvoeren van softdrugs, maar stelt dat de Koninklijke Marechaussee haar bagage controleerde vanwege haar huidskleur. Volgens de marechaussee werd het protocol gevolgd, "zoals dat voor iedereen geldt bij onderzoek."

Een woordvoerder van de marechaussee zegt dat er geen sprake was van racisme. "Vervelend als zij het zo heeft beleefd. We hebben haar aangehouden toen we in haar bagage tientallen joints vonden. Mevrouw is vier uur na aanhouding al in vrijheid gesteld in overleg met de officier van justitie, en na betaling van een boete. Ik denk dat het allemaal heel netjes is gegaan. Vervelend dat ze die kaart trekt."

Volgens hem komt er geen evaluatie of onderzoek naar de gang van zaken, omdat er geen twijfels zijn over de bejegening.

In een livestream zei de rapper dat ze zich "nooit zo ongelukkig heeft gevoeld". Volgens haar leek het alsof de mannelijke marechaussees plezier hadden in de situatie. Op Instagram ging Minaj live tijdens de arrestatie. Aanstaande zondag stond nog een optreden gepland in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vanwege de gebeurtenissen heeft de rapper afgezegd.