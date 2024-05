Negende finale voor 'old school' Ancelotti, die persoonlijke relaties boven alles stelt

Al bijna dertig jaar staat Carlo Ancelotti kauwgom kauwend langs de lijn als trainer in Europa's grootste competities. De Italiaan won bijna alles wat er te winnen valt en werkte met 's werelds beste spelers. Morgenavond kan de 'old school' trainer een volgende trofee toevoegen aan zijn uitpuilende prijzenkast.

Ancelotti staat dan met zijn Real Madrid in de Champions League-finale tegenover Borussia Dortmund. Voor de 64-jarige trainer is dat geen reden tot stress. "Deze week wordt niet anders dan anders", beweert hij op de persconferentie voorafgaand aan het duel. "De spanning zal nog wel komen, maar ik wil er vooral van genieten."

Old school

In een voetbalwereld die snel moderniseert is Ancelotti een ouderwetse oefenmeester, in de positieve zin van het woord. Verwacht van hem geen onnavolgbare tactieken zoals van Pep Guardiola of Julian Nagelsmann. Ook zul je hem langs de lijn niet snel uit zijn dak zien gaan a la Diego Simeone of José Mourinho.

Ancelotti is van de oude school, zoals hij vorig jaar zelf zei op de clubwebsite van Real. "De fout van de nieuwe generatie trainers is dat ze spelers te veel informatie geven over het spel in balbezit. Dit haalt een stuk creativiteit bij ze weg. In balbezit is het aan de individuele interpretatie van de speler. Dat wil ik ze niet afnemen."