Dallas na vierde en beslissende zege op Minnesota naar finale NBA

Na Boston Celtics heeft ook Dallas Mavericks zich geplaatst voor de finale van de NBA, de Amerikaanse profcompetitie. De Mavericks wonnen de vijfde confrontatie van het best-of-7-duel met Minnesota Timberwolves met 124-103 en kwamen zo op een beslissende 4-1 voorsprong in de finale van Western Conference.

Dallas had de voor zijn laatste kansen vechtende thuisploeg al halverwege zo goed als op de rug liggen. Aan de hand van sterspeler Luka Doncic, die in het eerste kwart al 20 van zijn uiteindelijk 36 punten maakte, gingen de gasten de rust in met een voorsprong van maar liefst 29 punten: 40-69.

Finale over een week

Kyrie Irving deed met eveneens 36 punten ook een flinke duit in het zakje voor de Mavs, die nu een week de tijd hebben om zich voor te bereiden op de finale. Boston begint die eindstrijd, die ook om vier gewonnen duels gaat, met een thuisbeurt op 6 juni.

Dallas Mavericks stond in 2011 voor de tweede en laatste keer in de NBA-finale en pakte destijds onder aanvoering van Dirk Nowitzki ten koste van Miami Heat zijn enige titel. Boston Celtics is met zeventien titels gedeeld - met Los Angeles Lakers - recordhouder. De laatste eindzege dateert van 2008.

De winnaar van de komende tweestrijd lost Denver Nuggets af als kampioen. De titelverdediger was in de halve finales van de Western Conference geëlimineerd door Minnesota.