Zes luchthavenmedewerkers opgepakt voor cocaïnesmokkel op Schiphol

Een speciaal team van de Koninklijke Marechaussee, de douane en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst heeft zes mannen opgepakt voor internationale drugshandel. Ze werkten bij bedrijven op Schiphol waardoor ze toegang hadden tot de luchthaven.

Nadat er tips binnen waren gekomen dat cocaïne was verstopt in pallets uit Suriname, begon het team een onderzoek. Daarbij kwam een zogenoemde "luchthavenmakelaar" in beeld: "Er bleek iemand mensen te benaderen om drugs te smokkelen. Door een samenwerking tussen de verschillende medewerkers konden ze de drugs smokkelen", zegt een woordvoeder van de Koninklijke Marechaussee.

Goed georganiseerd

De verdachten zijn zes mannen van 32 tot 51 jaar. Ze komen uit Diemen, Almere en Amsterdam. Ze werkten onder meer in de logistieke sector, de transportsector en de pakketbezorging bij bedrijven op en rond de luchthaven.

"Ze hadden het goed georganiseerd en maakten gebruik van hun bevoegdheid om op Schiphol te zijn. Je hebt allerlei mensen nodig om op een goed beveiligde luchthaven als Schiphol drugs uit het vliegtuig te krijgen, vervolgens over de luchthaven te vervoeren en eraf te krijgen", zegt de woordvoerder.

Bij huiszoekingen zijn administratie, telefoons, dure auto's en zo'n 124.000 euro aan contanten en crypto-valuta in beslag genomen.

Wegkijken

Volgens de woordvoerder zijn dit soort activiteiten ondanks de vele barrières en strenge veiligheidsmaatregelen lastig te voorkomen. "Het gaat uiteindelijk om mensen. En als die bereid zijn om tegen een mooie vergoeding naar links te kijken als het rechts gebeurt, moeten we er alles aan doen om dat te voorkomen."

Dat er in dit onderzoek zes mensen zijn opgepakt, noemt de woordvoerder ernstig. "Het gaat om mensen met een Schipholpas en er was ook een ex-werknemer van een bedrijf op Schiphol. Soms worden er wel eens één of twee mensen opgepakt met een pas, maar in dit geval zijn het er zes. Het is ernstig dat dit kan gebeuren."

Op de luchthaven werken zo'n 60.000 mensen die allemaal gescreend worden. Vaak worden medewerkers daarna benaderd of bieden zij zich aan voor de drugssmokkel.