Sudanese stad El-Fasher omsingeld: leven van een miljoen inwoners op het spel

El Fasher, een grote woestijnstad in het noorden van de Sudanese regio Darfur, staat op het punt om ingenomen te worden door de Rapid Support Forces (RSF). Al ruim een jaar vechten de paramilitairen met het Sudanese leger om controle in het Afrikaanse land. Hun macht in Darfur breidt zich sindsdien steeds verder uit, dorpen worden afgebrand en ze veroveren stad na stad. Nu is ook El Fasher omsingeld, de stad waar officieel het leger en gelieerde rebellengroepen nog de dienst uitmaken. Ruim een miljoen inwoners kunnen geen kant op.

"Kogels vliegen over en weer en constant horen we bombardementen", vertelt Muammar Ibrahim, een lokale journalist die in El Fasher woont. "Het leger en de RSF vechten met elkaar en onschuldige burgers zitten ertussenin. Bomscherven doorboren de daken van woningen, bommen vallen op markten, gewone mensen raken gewond of sterven."