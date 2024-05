Stroomvoorziening geraakt bij Russische aanval in Kyiv, drie doden in Charkiv

Bij Russische raketaanvallen vannacht zijn verschillende doelen geraakt. In de hoofdstad Kyiv werd een stroomvoorziening geraakt en verwoest. In de oostelijke stad Charkiv zijn zeker drie doden gevallen. Ook raakten daar minstens zestien mensen gewond, onder wie zeker twee kinderen. De raketten raakten een appartementencomplex, een winkel en een naaifabriek, zeggen de lokale autoriteiten.

De raketten kwamen rond middernacht lokale tijd neer. "De bovenste drie verdiepingen, trappenhuizen en de gevel van het appartement zijn verwoest", zegt de burgemeester van Charkiv, de op een na grootste stad in Oekraïne, tegen een publieke zender. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. De stad ligt de laatste weken veelvuldig onder Russisch vuur. Moskou ontkent dat het doelbewust op burgers schiet.

De regionale gouverneur zegt dat de Russen de zogenoemde "dubbele slagtechniek" gebruikten. Daarmee wordt direct na een aanval een nieuwe raket op hetzelfde doel afgevuurd. Volgens de gouverneur zijn er S-300-raketten gebruikt voor de aanvallen. Rusland vindt steeds meer terrein in het oosten en noordoosten van Oekraïne door de luchtaanvallen en hun grondoffensief.

Amerikaanse wapens in Rusland

De Amerikaanse president Biden heeft in het geheim goedkeuring aan Oekraïne gegeven om Amerikaanse wapens in te zetten op Russisch grondgebied. Het zou specifiek gaan om Russische doelen in de buurt van Charkiv.

Oekraïne mag bijvoorbeeld vanuit Rusland afgevuurde raketten uit de lucht halen. Ook troepen die zich net over de Russische grens bij de stad verzamelen, of Russische raketwerpers die bommen lanceren richting Oekraïens grondgebied mogen nu worden aangevallen met Amerikaanse wapens.

In deze video leggen we uit hoe een door Rusland veelgebruikte en relatief goedkope drone werkt: