Geen Hartman, geen Maatsen: strijd in Oranje om vacante plek van linksback

Met de relatief kleine Spaanse club werd Blind knap derde en haalde hij voor het eerst in de clubgeschiedenis Champions League-voetbal. Maar de 34-jarige Amsterdammer speelde negentig procent van de tijd als linker-centrale verdediger.

Het is geen geheim dat Blind, die ondanks twijfels van buitenaf altijd boven komt drijven, snelheid ontbeert. Zijn spelinzicht en zijn ragfijne en risicovolle passing maken een hoop goed.

In de laatste oefenwedstrijd van Oranje, de 2-1 nederlaag in Duitsland, stond Blind linksachter in een vijfmansverdediging. Het oefenduel daarvoor, 4-0 winst op de Schotten, was Nathan Aké de linksback in een viermansverdediging.

Optie Nathan Aké: stabiele factor weghalen uit het centrum?

Of het nu Pep Guardiola, Van Gaal of Koeman is: iedere coach loopt weg met Aké. Hij is sterk, goed aan de bal, heeft een goede techniek en klaagt of zeurt nooit. Maar net als Blind staat ook Aké het liefst links centraal achterin.