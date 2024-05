Donald Trump als eerste oud-president VS schuldig bevonden in strafzaak

Donald Trump is als eerste Amerikaanse oud-president ooit schuldig bevonden in een strafzaak. Een twaalfkoppige jury oordeelde na bijna twee dagen beraad dat hij schuldig is aan het vervalsen van documenten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

De oud-president stond in New York terecht vanwege het vervalsen van zakelijke gegevens die aantoonden dat Trump 130.000 dollar zwijggeld betaalde aan pornoster Stormy Daniels. Het betalen van zwijggeld is niet strafbaar en het team van Trump betwist in de rechtbank ook niet die betaling. Maar in het geval van Trump werd dat geld volgens de jury in de boeken gezet als juridische kosten. Dat is wel in strijd met de wet.

In een eerste reactie buiten de rechtbank noemde de oud-president de beslissing "een schande" en zei hij "dat ons land naar de hel gaat". De "echte uitspraak" wordt volgens Trump op 5 november geveld, als de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gehouden.

"Dit was het werk van de regering-Biden", zei de oud-president. Hij zei te blijven "vechten tot het bittere einde, tot we winnen". "Dit is nog lang niet voorbij."

Bekijk hieronder een deel van de reactie van Trump: