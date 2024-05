Nicki Minaj zegt optreden in Amsterdam af om arrestatie op Schiphol

In een reactie tegenover persbureau ANP spreekt de marechaussee een racistisch optreden tegen, maar het "vervelend te vinden dat Nicki Minaj zich slecht behandeld voelt". Een woordvoerder van de marechaussee stelt dat medewerkers altijd in actie komen als er zaken aan het licht komen die strafbaar zijn. "Ongeacht wat je achtergrond is, wie je bent, waar je vandaan komt of waar je naartoe gaat."

Minaj is een van de bekendste vrouwelijke rappers ter wereld. Ze had grote hits met onder meer Super Bass (2011), Starships (2012) en Anaconda (2014). Volgens het Amerikaanse tijdschrift Billboard behoort ze tot de 25 populairste hiphopartiesten ter wereld.