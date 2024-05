Oekraïne mag beperkt Amerikaanse wapens gebruiken op Russisch grondgebied

De Amerikaanse president Biden heeft Oekraïne in het geheim toestemming gegeven voor het gebruik van Amerikaanse wapens op Russisch grondgebied. Het zou specifiek gaan om Russische doelen in de buurt van de Oekraïense stad Charkiv. Dat melden internationale media waaronder persbureaus AP en Reuters op basis van een anonieme Amerikaanse functionarissen.

"De president heeft onlangs zijn team opgedragen ervoor te zorgen dat Oekraïne Amerikaanse wapens kan gebruiken voor tegenvuurdoeleinden in Charkiv, zodat Oekraïne kan terugslaan als Russische troepen hen aanvallen of zich voorbereiden om ze te raken", zei de Amerikaanse functionaris tegen nieuwssite Politico.

Dat betekent dat Oekraïne nu door de Amerikanen geleverde wapens, zoals raketten en raketwerpers, mag gebruiken om richting Charkiv gelanceerde Russische raketten neer te schieten. Ook troepen die zich net over de Russische grens bij de stad verzamelen, of Russische raketwerpers die bommen lanceren richting Oekraïens grondgebied mogen nu worden aangevallen met Amerikaanse wapens.

Geen aanvallen diep in Rusland

Aan het verbod op het gebruik van bijvoorbeeld langeafstandsraketten op Russisch grondgebied is volgens de bronnen niets veranderd. Civiele infrastructuur of militaire doelen diep in Rusland mogen niet geraakt worden met Amerikaanse wapens. Ook mag Oekraïne volgens de bron geen burgerdoelen aanvallen met de wapens.

Wanneer Biden precies toestemming zou hebben gegeven voor de aanvallen met Amerikaanse wapens, is niet bekend. Wel zegt de functionaris tegen Politico dat Oekraïne specifiek heeft gevraagd om een beleidswijziging nadat het offensief op Charkiv eerder deze maand begon. Een andere bron zegt dat de VS het besluit heeft genomen om meer "flexibiliteit" toe te staan in de verdediging van Charkiv.

Charkiv is de tweede stad van Oekraïne en ligt in het noordoosten van het land, dicht bij de Russische grens. De gevechten rond de stad zijn al een tijdlang hevig en de Russen boeken in de omgeving van de stad terreinwinst.

'Drempel conflict tussen Oost en West'

In Praag is een bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken aan de gang. Kabinetsleden van meerdere landen bepleitten de afgelopen tijd al dat Oekraïne toestemming moet krijgen voor aanvallen op Russisch grondgebied, uitgevoerd met westerse wapens. Volgens een expert betekent dit dat "Oost en West op de drempel staan van een echt conflict", schreef Nieuwsuur eerder vanavond.