Basketballers Leiden nog één zege verwijderd van prolongatie landstitel

De basketballers van ZZ Leiden hebben in de finale om het landskampioenschap ook het tweede duel met Den Bosch gewonnen.

Leiden trok in eigen huis met 83-65 aan het langste eind en heeft nog één zege nodig voor titelprolongatie: in de stand in de best-of-five-serie staat het nu 2-0.

Den Bosch vloog uit de startblokken en nam een 11-2 voorsprong. Leiden herpakte zich echter snel en na het eerste kwart was het treffen in balans: 20-20. Leiden denderde door (42-22), maar drukte niet door, want bij rust was de stand 43-33.

De thuisploeg raakte niet van de leg en liep in de volgende tien minuten weer weg (62-45). De voorsprong van Leiden kwam in het laatste kwart niet in gevaar. Met 27 punten was Brock Gardner topscorer.