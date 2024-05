'Iconisch' drijvend Chinees restaurant verdwijnt uit Den Helder

Schrijver en journalist Mark van Wonderen fotografeerde jarenlang vele Chinees-Indische restaurants in Nederland. Hij maakt een fotoboek over het verdwijnen van de restaurants die ooit in bijna elk dorp te vinden waren.

Hij vindt het drijvende exemplaar extra bijzonder. "Heel veel restaurants zijn snel een beetje opgetuigd met wat spullen uit de groothandel. Maar dit was vroeger echt een mooi, chic restaurant. Vooral met die pagodes die eraan gelast zijn", zegt hij.

Groen en rood

Het 'ponton' in Den Helder is niet het enige Chinese restaurantschip in ons land, zegt Van Wonderen. "Er is er nog een in Amsterdam en bij de Euromast in Rotterdam ligt er ook nog een. En vroeger had Lobith ook een Chinees restaurantschip, maar die is al verdwenen. Deze in Den Helder is mooi en traditioneel. De kleuren groen en rood komen heel veel voor bij Chinese restaurants. Een icoon verlaat de stad."

Het schip verdwijnt eind juni definitief uit Den Helder. Waar het schip daarna zal aanmeren, is nog niet bekend.