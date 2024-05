Ingestorte hellingbanen in parkeergarage Nieuwegein overgeslagen bij inspecties

De hellingen van de parkeergarage in Nieuwegein die afgelopen weekend zijn ingestort zijn niet gecontroleerd tijdens twee inspecties, omdat ze van een ander materiaal zijn gemaakt dan de vloeren van de rest van de garage. Dat blijkt uit een brief van de gemeente aan de gemeenteraad.

Zondagavond kwamen de hellingen van de parkeergarage naar beneden. De gemeente zegt in een brief over de huidige stand van zaken dat de parkeergarage tijdens de bouw vanaf 2007 meermaals is geïnspecteerd. De garage werd in 2010 opgeleverd, schrijft RTV Utrecht.

Eindhoven Airport

Nadat in 2017 de parkeergarage bij Eindhoven Airport door een technische fout bij de bollenplaatvloer instortte, moesten alle gebouwen met bollenplaatvoeren extra worden gecontroleerd. De hellingbanen van de parkeergarage in Nieuwegein zijn gemaakt van kanaalplaatvloeren en zijn daarom toen niet extra onderzocht. De garage werd daarom veilig bevonden.

"Het gebouw beschikt over een zeker bewezen sterkte", was de conclusie. "Deze constructie wordt veelvuldig toegepast in Nederland en heeft tot nu toe nooit aanleiding gegeven voor aanvullend onderzoek", schrijft de gemeente nu.

Eerder zei bouwbedrijf Ballast Nedam, dat de garage bouwde, dat de hellingbanen op een andere manier zijn gebouwd dan de vloeren. Dat beaamt Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Hij wil geen conclusies trekken uit de overeenkomsten tussen de gebeurtenissen in Eindhoven en Nieuwegein. "Een hellingbaan is een heel andere constructie dan een horizontaal liggende vloer."

Onderzoek

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid doet onderzoek naar de oorzaak van het instorten van de hellingbanen. "Wij willen niet vooruitlopen op de rapportage van de Onderzoeksraad", aldus de gemeente. Wanneer het onderzoek is afgerond, is nog onbekend.

Bezoekers van het ziekenhuis moeten voorlopig ergens anders parkeren en een pendelbus nemen naar het ziekenhuis. De gemeente onderzoekt nog wat er gedaan kan worden om (parkeer)overlast in de wijk Doorslag te voorkomen.