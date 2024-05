Licentiecommissie geeft Vitesse uitstel tot 17 juni, directeur luidt noodklok

De licentiecommissie oordeelde volgens Vitesse dat "de omstandigheden in positieve zin zijn gewijzigd". Daarom wacht de licentiecommissie met een besluit en kwam het tot uitstel.

'Externe financiering absolute noodzaak'

"Wij zijn nog steeds zonder twijfel van mening dat we niet tot nauwelijks verder kunnen snijden dan hetgeen nu op papier staat", stelt Reijntjes. "Dat wil zeggen dat we een gat in de begroting hebben van zes miljoen euro, los van de schuldenlast. Externe financiering is een absolute noodzaak."

Via crowdfunding haalde Vitesse een kleine twee miljoen euro op, maar dat is bij lange na niet genoeg. De Arnhemmers hebben investeringen nodig van grote bedrijven om het gat te dichten. Daarop is het nu wachten en hopen voor Vitesse.