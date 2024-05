Mag Oekraïne met VS-wapens Russisch grondgebied raken? 'Conflict Oost-West dreigt'

Poetin heeft meermaals aangegeven dat hij bereid is om nucleaire wapens in te zetten. De Wijk vat dat dreigement niet lichtvaardig op. "Je kunt niet eeuwig doorgaan met alleen dreigen met kernwapens."

De Wijk mist een strategische discussie over actie en reactie en over de gevolgen van het besluit dat Oekraïne met westerse wapens ook in Rusland mag toeslaan. "Er wordt gezegd: Poetin rammelt met kernwapens, maar dat zal allemaal wel meevallen." Dit is geen spel meer, zegt De Wijk. "Dit is echt zeer serieus. Waarbij feitelijk Oost en West op de drempel staan van een echt conflict."

Dat beaamt Ruslandkenner Hubert Smeets. Volgens hem gaat het nu over de toekomst van Europa en de toekomst van de NAVO. "Het Westen heeft de afgelopen 2,5 jaar eigenlijk geen duidelijk strategisch doel geformuleerd en heeft gedacht 'komt tijd komt raad'. De tijd van pappen en nathouden is voorbij. Het Westen moet met een plan komen. Er staat heel veel op het spel."

Derde Wereldoorlog

Michael Birnbaum, diplomatie-verslaggever van de Washington Post, zegt dat er in de VS nog geen officiële beslissing is genomen. "Die beslissing ligt in het Witte Huis, bij president Joe Biden. En die wil niet in een Derde Wereldoorlog terechtkomen."