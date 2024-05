Burgemeester Halsema ondanks verstoringen in gesprek met UvA-demonstranten

De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft een gesprek gevoerd met studenten die betrokken waren bij de pro-Palestijnse protesten op de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze ging onder meer in op het politiegeweld rond de demonstraties. Het gesprek werd enkele keren onderbroken.

Het gesprek met Halsema was georganiseerd door de universiteit , maar werd gisteren om veiligheidsredenen verplaatst naar het stadhuis. Daardoor konden er maar vijftig mensen bij zijn in plaats van de geplande 350. Het gesprek was wel live te volgen via stadsomroep AT5. Buiten het stadhuis was veel politie aanwezig. Een groep mensen kwam daar samen voor een lawaaidemonstratie.

Sommigen lopen weg

Binnen begonnen na een kwartiertje enkele aanwezigen, die met hun rug naar het podium stonden, "Free Palestine" te roepen. Daarna liepen ze de zaal uit. "Mag ik jullie vragen om te blijven?", reageerde Halsema, "want dit heet Room for Discussion", verwijzend naar de naam van de bijeenkomst. Kort daarna moest het gesprek weer stoppen omdat het brandalarm afging. Dat bleek loos alarm.

Halsema vertelde onder meer hoe ze tot het besluit kwam om de protesten te laten beëindigen door de politie. Daarbij werd geweld gebruikt tegen de demonstranten. Ook meerdere agenten raakten gewond. Daarover kwamen veel kritische vragen uit de zaal. "Ik vond het onvermijdelijk en noodzakelijk. Maar dat betekent niet dat alles goed is gegaan", reageerde Halsema.

Utrecht en Rotterdam

Bij universiteiten in Utrecht en Rotterdam zijn vandaag opnieuw pro-Palestijnse protesten. Op het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek in Utrecht staan enkele tientallen mensen. Er zijn tentjes neergezet. De hekken naar het plein zijn gesloten; buiten de hekken staan nog zo'n zestig demonstranten. De betogers op het plein moeten om 22.00 uur vertrokken zijn. Dan sluit het gebouw.

Ook op Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit in Rotterdam zijn enkele tientallen demonstranten. Drie gebouwen zijn alleen toegankelijk voor mensen die hun studentenpas of medewerkerspas kunnen laten zien.