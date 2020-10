Dodental aardbeving Turkse kust boven de twintig

Het dodental in de Turkse kustplaats Izmir na de aardbeving in de Egeïsche Zee is opgelopen naar 24. Meer dan 800 mensen raakten gewond, van wie er 25 in zorgelijke toestand op de intensive care liggen.

Duizenden reddingswerkers zoeken in de resten van ingestorte gebouwen in Izmir nog altijd naar overlevenden van de aardbeving. Turkse media melden dat twee kinderen vannacht onder het puin vandaan zijn gehaald.

De aardbeving had een kracht van 6,7 en maakte ook op het Griekse eiland Samos slachtoffers. Daar kwamen twee jongeren om het leven toen ze werden bedolven door een omvallende muur.