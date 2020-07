Toestand shorttrackster Van Ruijven verslechterd: 'Lara vecht voor haar leven'

De medische toestand van shorttrackster Lara van Ruijven is verslechterd. De wereldkampioene op de 500 meter werd afgelopen week ernstig ziek opgenomen in een Frans ziekenhuis in Perpignan.

Daar bleek dat Van Ruijven kampt met een stoornis aan het immuunsysteem. In de loop van het weekend ontstonden daarbij ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen. Inmiddels is de 27-jarige shorttrackster twee keer geopereerd, maar dit heeft niet tot verbetering van haar situatie geleid. Haar toestand is nog steeds kritiek.

Kunstmatige coma

Van Ruijven verblijft op de intensive care, waar ze in een kunstmatig coma wordt gehouden. Het is de verwachting dat deze situatie voorlopig niet zal verbeteren.

"Lara vecht momenteel voor haar leven", laat Jeroen Otter, bondscoach van de Nederlandse shorttrackers, weten in een persbericht. "Met ongelooflijk veel doorzettingsvermogen heeft ze op het ijs de wereldtitel behaald, maar deze strijd is vele malen zwaarder. We leven allen enorm met haar mee en hopen met heel ons hart dat ze hier goed uitkomt."

Van Ruijven verbleef met de nationale shorttrackselectie voor een trainingskamp in het Franse Font Romeu. De nationale ploeg zal daar voorlopig blijven om Van Ruijven tot steun te zijn.

De afgelopen dagen waren er veel steunbetuigingen voor de shorttrackster. Haar familie laat vanuit Frankrijk weten dat die reacties een enorme steun zijn. "Daar zijn we iedereen heel erg dankbaar voor", aldus Van Ruijvens vader.