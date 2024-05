Griekspoor toont klasse op Roland Garros na regenpauze en bereikt derde ronde

Tallon Griekspoor heeft op overtuigende wijze de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Nederlandse nummer 26 van de wereld was in drie sets klaar met Luciano Darderi: 7-6 (2), 6-3, 6-3.

In de eerste set ging het lang gelijk op en had Griekspoor veel moeite met Darderi, de Italiaan die dit voorjaar in uitstekende vorm steekt en het ATP-toernooi in Cordoba (Argentinië) wist te winnen. Er was dan ook een tiebreak nodig om beslissing te brengen in de eerste set.

Die tiebreak liet noodgedwongen lang op zich wachten: zoals vele partijen in Parijs noopte regenval de tennissers tot een onderbreking. Die duurde uiteindelijk enkele uren.

Sterk na de pauze

Griekspoor kwam duidelijk sterker uit de regenpauze. In de tiebreak was hij veel beter dan Darderi en die won hij ruim (7-2). In de sets daarna was weinig verslapping te zien bij de Nederlander, die in aanloop naar Roland Garros trainde met tennislegende Rafael Nadal.