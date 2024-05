Pleegouders meisje uit Vlaardingen langer vast, ook verdacht van vrijheidsberoving

Het voorarrest van de man en vrouw uit Vlaardingen die worden verdacht van poging tot doodslag op hun 10-jarige pleegdochter wordt verlengd met twee weken. Het Openbaar Ministerie heeft de verdenking tegen de twee uitgebreid.

Behalve van zware mishandeling en poging tot doodslag verdenkt het OM hen nu ook van vrijheidsberoving omdat ze hun pleegdochter tegen haar wil zouden hebben vastgehouden. Verder zouden ze haar "in hulpeloze toestand hebben gebracht of gelaten".

Het meisje werd vorige week in de nacht van maandag op dinsdag met zware verwondingen in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Volgens burgemeester Bert Wijbenga is ze er zeer slecht aan toe en wordt gevreesd voor haar leven.

De verdachten zijn een man en vrouw van 37 jaar.

Eerdere meldingen

Er zijn veel vragen over de situatie van het meisje. Buurtbewoners en ook de school zouden meerdere keren aan de bel hebben getrokken over mogelijke mishandeling. Zo zouden er meldingen zijn gedaan bij het wijkteam en een meldpunt kindermishandeling.

Morgenavond is er een samenzijn bij het stadhuis van Vlaardingen. Daar is ook slachtofferhulp bij aanwezig.