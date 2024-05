Meisje (9) zwaargewond bij schietpartij restaurant in Londen

Een 9-jarig meisje is gisteravond zwaargewond geraakt bij een schietpartij op een restaurant in Oost-Londen. Het meisje was met haar familie in het Turkse restaurant aan het eten. Volgens een woordvoerder van de politie "vecht het meisje voor haar leven", schrijft de BBC.

Ook drie mannen van 26, 37 en 42 raakten bij de schietpartij gewond. De slachtoffers verkeren in stabiele toestand, al heeft een van de mannen volgens de politie blijvende verwondingen opgelopen.

De restaurantbezoekers werden rond 21.00 uur door een schutter op een voorbijrijdende motor onder vuur genomen. De motor werd even verderop teruggevonden en bleek gestolen.

Motief

De politie tast in het duister over een motief voor de schietpartij en roept getuigen met videobeelden op om zich te melden. "We houden rekening met alle scenario's", aldus de woordvoerder.