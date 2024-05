Arjen Lubach stopt na komend seizoen met De Avondshow, vertrekt bij de VPRO

Arjen Lubach stopt met het populaire dagelijkse programma De Avondshow. Vanaf 2 september is het laatste seizoen van de satirische nieuwsshow te zien, heeft de VPRO bekendgemaakt in een persbericht. De 44-jarige Lubach vertrekt ook bij de omroep.

Lubach maakte tien jaar lang programma's voor de VPRO. Van 2014 tot 2021 maakte hij het wekelijkse programma Zondag met Lubach. In 2022 begon hij met zijn dagelijkse show.

Lubach zegt in het persbericht met veel plezier terug te kijken op zijn werk bij de VPRO, maar toe te zijn aan een nieuw avontuur. Wat zijn volgende stap zal zijn, maakt hij niet bekend. "Maar niet getreurd: komische televisie maken zit in mijn bloed, dus Nederland is nog niet van ons af."

Met 'ons' doelt Lubach hoogstwaarschijnlijk op een groot deel van zijn creatieve team waarmee hij het programma maakt. Dat bestaat sinds Zondag met Lubach al uit onder anderen Janine Abbring, Tex de Wit en Jonathan van het Reve. Een ingewijde bevestigt tegenover de NOS dat er gesprekken lopen over een nieuw project, maar wil niets zeggen over de vorm of het platform.

Dankbaar

De VPRO is Lubach dankbaar voor zijn werk. Volgens hoofdredacteur Willem van Zeeland maakte hij tien jaar lang "klassieke televisie" voor de omroep.

"Het maakte hem tot een belangrijke stem in Nederland en hij wist met zijn scherpzinnige humor miljoenen mensen te bereiken", aldus Van Zeeland. "Wij kijken daar dankbaar en met veel plezier op terug."