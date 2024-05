Verkiezingen in Mexico levensgevaarlijk: al 23 kandidaten vermoord

Correspondent Boris van der Spek:

"Juist deze verkiezingen zijn voor drugskartels hét moment om hun grip op het gebied te verstevigen. De burgemeester in Mexico is bij uitstek de machtigste persoon in een gemeente, met zeggenschap over financiën, veiligheid en infrastructuur.

Controle over zo'n persoon is controle over een territorium. Wie niet wil meewerken of wie tegen de kandidaat van de kartels is, loopt het gevaar vermoord te worden. Maar ook familie van kandidaten is niet veilig: in Guanajuato werden de afgelopen weken in twee verschillende dorpen de vaders van kandidaten doodgeschoten."