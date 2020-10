Franse politie arresteert nog eens twee verdachten na aanslag in Nice

De Franse politie heeft nog eens twee mensen opgepakt in het onderzoek naar de aanslag in Nice. Een verdachte is een man van 35 die een dag voor de aanslag contact zou hebben gehad met de Tunesiër die donderdag drie mensen doodstak in een kerk.

Tijdens de doorzoeking van het huis van de man werd in de woning een andere verdachte aangehouden, een man van 33. Waar hij van wordt verdacht, is niet bekend.

Gisteren pakte de politie al een 47-jarige man op, ook vanwege contact met de aanslagpleger.

De 21-jarige dader werd na de aanslag door de politie neergeschoten en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Hij kwam eind vorige maand als migrant aan op het Italiaanse eiland Lampedusa. Begin oktober reisde hij door naar Frankrijk.

Donderdagochtend legden beveiligingscamera's de man vast in het station van Nice. Dezelfde ochtend liep hij met een mes de Notre-Dame binnen en stak drie mensen dood, twee vrouwen en een man. Het veiligheidsniveau van Frankrijk is na de aanslag naar het hoogste niveau bijgesteld.