Djokovic oppermachtig op Roland Garros, ook Zverev en Medvedev naar derde ronde

De Belg Goffin, die zich deze week beklaagde over het Franse publiek, was in de eerste set dominant in rally's tegen Zverev, maar in de latere sets was hij niet opgewassen tegen de harde slagen van de Duitser. Zverev sloeg 37 winners, tegenover 24 van Goffin.

De partij tussen Zverev en Goffin werd gespeeld onder een gesloten dak op het Court Suzanne-Lenglen en was daarmee een van de weinige wedstrijden in Parijs die vandaag zonder onderbrekingen werd afgewerkt. Hevige regenval in de Franse hoofdstad zorgde ervoor dat verschillende partijen moesten worden stilgelegd.