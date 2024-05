Volleybalsters in Nations League ook niet opgewassen tegen Brazilië

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League voor de vierde keer in zes duels verloren. Het nog ongeslagen Brazilië was met 3-1 (25-17, 20-25, 25-20, 25-18) te sterk.

Nederland miste aan het begin van de wedstrijd scherpte, maar liet vervolgens toch zien mee te kunnen met tweevoudig olympisch kampioen Brazilië. In de tweede set was Oranje blokkerend en verdedigend sterker en leidde een vroege voorsprong van tien punten tot setwinst. In de laatste vijf ontmoetingen met topland Brazilië pakte Nederland geen set.

In de derde set leek de goede lijn door te worden getrokken, maar de ervaren Braziliaansen stelden orde op zaken. Ook het inbrengen van Celeste Plak kon een zesde Braziliaanse zege op een rij niet voorkomen.

Voor Felix Koslowski, de Duitse bondscoach van Oranje, lijken de volgende wedstrijden belangrijker dan de ontmoeting met topland Brazilië. Aanvoerster Nika Daalderop werd langs de kant gehouden, verwacht wordt dat de 25-jarige passer-loper vrijdag tegen de Dominicaane Republiek weer in actie komt.

Nations League in teken van Spelen

Deze week werkt Nederland in totaal vier Nations League-duels af in Macau. Oranje treft, naast de Dominicaanse Republiek, zondag ook nog Frankrijk. Later in juni volgen nog vier Nations League-duels in Fukuoka, Japan.

De wedstrijden zijn voor de ploeg van bondscoach Koslowski belangrijk met het oog op de Spelen in Parijs. Vijf landen plaatsen zich nog via de wereldranglijst. Nederland bezet daarop nu de elfde plaats, in de huidige stand goed voor olympische kwalificatie omdat zes landen uit de huidige top tien al zijn geplaatst via OKT's.