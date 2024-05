Bondscoach Gunnewijk schept duidelijkheid: Wiebes kopvrouw in olympische wegwedstrijd

Gunnewijk denkt dat de ploeg veelzijdig genoeg is om succesvol te zijn op het lastige olympische parcours in Parijs, dat te vergelijken is met de Ronde van Vlaanderen. "Lorena zal de kopvrouw zijn. We hebben meerdere ijzers in het vuur. De concurrentie zal het lastig hebben met deze groep."

Teambuilding

Een goede samenwerking is daarvoor essentieel. De rensters moeten daarom bij elkaar passen, benadrukt Gunnewijk. "Daarvoor hebben we teamdagen georganiseerd en persoonlijkheidsanalyses uitgevoerd."

Teambuilding was daarbij het sleutelwoord. Het gezamenlijk omzagen van een boomstam, bijvoorbeeld. "We hebben gekeken hoe ze elkaars kwaliteiten het beste kunnen benutten en hoe ze elkaar daarin kunnen versterken."