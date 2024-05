Politie arresteert man voor bedreiging met mes in schoolgebouw

De politie heeft iemand aangehouden voor het steekincident van vanochtend op een hogeschool in Eindhoven. Het gaat om een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Volgens de politie werd een medewerker van de school in een toiletruimte met een mes bedreigd. Daarbij raakte zij lichtgewond aan haar hand. "Wat er precies is voorgevallen moet blijken uit verder onderzoek", zegt een woordvoerder van de politie.

Het incident vond plaats rond 08.00 uur op een locatie van Fontys aan de Rachelsmolen. De politie ontruimde de school omdat gedacht werd dat de dader nog binnen was.

Volgens de politie lijkt het niet te gaan om een actie die bewust gericht was tegen de school. De aangehouden verdachte is geen medewerker of student.

Inbraak in bedrijfspand

Rond 10.00 uur werd de verdachte op heterdaad aangehouden bij een inbraak in een bedrijfspand aan de Nuenenseweg in Eindhoven. De man voldeed aan het signalement van de verdachte van het incident op de hogeschool.

De man is vastgezet en wordt door de politie verhoord.