Twee doden bij verkeersongeluk in Utrecht

Bij een verkeersongeval op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die bij het ongeluk in het water terechtkwam, zegt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 03.15 uur vannacht. Meerdere brandweerwagens, ambulances en een duikteam van de brandweer werden opgeroepen.

De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. Ook kijkt de politie nog of er meer mensen in de auto zaten.

De Amsterdamsestraatweg was enige tijd afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.