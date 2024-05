Alle ballen op Van der Poel in Parijs? Zo simpel is het volgens de bondscoach niet

Betekent wel dat Moerenhout met slechts drie plekken moeilijke keuzes moest maken. En dus geen ervaring van Bauke Mollema, geen sprintbenen van Olav Kooij, geen sterke tijdrit van Thymen Arensman en geen punch van Wout Poels.

Maar wel de dominante wereldkampioen Van der Poel, die in het voorjaar de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix won. "Er ontstond daardoor vanuit de concurrentie echt een focus op Mathieu. Daar moet je je ook tegen wapenen. Het is een lastige, heuvelachtige koers van 275 kilometer, waarin veel kan gebeuren, en dan heb je ook iemand nodig die dat recht kan zetten."

Geen Kooij

Daarom viel de keuze op Hoole als een knecht. En niet op sprinter Kooij, bijvoorbeeld, als een derde kopman. "Dat is een rol waar je Olav niet mee wil opzadelen."

Wanneer de Spelen geslaagd zijn? Moerenhout memoreert even aan het WK van vorig jaar, toen Van der Poel in Glasgow naar het goud soleerde. "Zoveel jaar na de wereldtitel van Joop Zoetemelk (in 1985, op 38-jarige leeftijd, red). Als je dan eindelijk weer eens met de titel naar huis komt, dan is dat fantastisch. En de Spelen, dat is er ook eentje hoor, een fantastisch groot kampioenschap dat elke renner wil winnen. Dat is het hoogste doel. En daar gaan we voor."