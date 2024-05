Ouders niet bewust van online pesten: 'Er gaan grafstenen rond met naam kind'

In elke klas zijn gemiddeld twee tot drie kinderen slachtoffer van online pesten. Ouders hebben vaak geen idee hebben van wat er speelt, terwijl de gevolgen van online pesten vaak nog groter zijn dan offline pesten. Dat concluderen onderzoekers van de Saxion Hogeschool in een onderzoek waarbij ze verschillende bestaande en aanvullende onderzoeken bij elkaar hebben gebracht om het probleem beter in kaart te brengen.

Daarin is ook een verkennend onderzoek gedaan naar de bovenbouw van de basisschool. "We kunnen nog niet goed zeggen hoe groot het probleem is, omdat de cijfers variëren van 10 tot 40 procent, maar we kunnen concluderen dat het absoluut ook al voorkomt in groep 6, 7 en 8," zegt mede-onderzoeker Remco Spithoven, die samen met Saxion-lector Cathy van Tuijl online pesten in kaart bracht.

Onder cyberpesten vallen alle vormen van pesten die plaatsvinden op sociale media. Denk daarbij aan nare berichten sturen op Snapchat, nare reacties op YouTube, iemand buitensluiten in een klassenapp of foto's doorsturen die eigenlijk privé zijn.

Als dit vaker dan twee of drie keer gebeurt bij iemand wordt het pesten genoemd. "Dit gaat er vaak ernstig aan toe. We hebben voorbeelden gezien van grafstenen met een naam van een kind erop, dat is heel heftig", zegt Spithoven.