Roland Garros legt alcoholgebruik aan banden na wangedrag fans

De organisatie van tennistoernooi Roland Garros heeft besloten dat het nuttigen van alcohol op de tribunes niet meer is toegestaan. Ook wordt op het grandslamtoernooi de beveiliging opgeschroefd.

Toernooidirecteur Amélie Mauresmo vertelde donderdagmiddag dat de maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de dinsdag uiterst onrustig verlopen wedstrijd van de Belg David Goffin tegen de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard.

De Belg werd in die partij voortdurend geïntimideerd door fans die op de hand van de Fransman waren. Een toeschouwer had volgens Goffin zelfs kauwgom op de tennisser gespuugd. "We gaan proberen om die persoon te traceren", belooft Mauresmo.

De gebeurtennissen bij de partij van Goffin zijn geen incident op Roland Garros. Het publiek is deze week in Parijs vaker onderwerp van gesprek bij wedstrijden met Franse tennissers.

'Umpire moet strenger handelen'

Mauresmo veroordeelt het gedrag van de tennisfans rond de wedstrijd van Goffin. "Dit is veel te ver gegaan. De umpires moeten nog strikter optreden om het respect van de spelers en de wedstrijd te waarborgen. De rol van de scheidsrechter wordt belangrijker."