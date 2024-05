Rus kan goed mee, maar verliest wel van wereltopper Rybakina: 'Kreeg kansjes'

Rus bereikte de tweede ronde door de Duitse Angelique Kerber, een voormalig wereldtopper, in haar eerste partij in twee sets te verslaan. Het was voor de 33-jarige Rus de eerste keer sinds 2012 dat ze op Roland Garros verder kwam dan de eerste ronde.

Verschil tussen nummer 4 en 50

Rus legde na afloop uit wat nu het verschil is tussen haar, de mondiale nummer 50, en Rybakina, die de nummer vier van de wereld is. "Zij pakt op breekpunt meteen mijn service aan, waardoor ze het punt wint. Zodra ik een kans krijg, sla ik de bal door het midden en dat is tegen Rybakina niet goed genoeg."

De tennisster komt op Roland Garros nog uit in het dubbelspel met de Russin Anna Blinkova. Het eerstvolgende toernooi van Rus is op het gras van Rosmalen, waar vanaf 8 juni wordt gespeeld.