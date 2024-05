Rus kan goed mee, maar verliest wel van Rybakina en is klaar op Roland Garros

Arantxa Rus heeft in de tweede ronde van Roland Garros niet voor een verrassing kunnen zorgen. De Nederlandse nummer vijftig van de wereldranglijst verloor donderdag in twee sets van Jelena Rybakina, de mondiale nummer vier: 3-6, 4-6.

Rus kon in de eerste set goed mee met het niveau van Rybakina. Met een agressieve speelstijl drong ze haar tegenstander uit Kazachstan naar achteren en nam geregeld de aanval van haar over.

Voorsprong in tweede set

Maar waar Rybakina zich met haar service uit de problemen kon werken, ging het bij Rus mis bij 3-3 in de eerste set. Rybakina brak haar op love en stoomde door naar de setwinst. In de tweede set kwam Rus knap op een 4-2 voorsprong, maar met vier games op rij herstelde Rybakina zich.

Rus bereikte de tweede ronde door de Duitse Angelique Kerber, een voormalig wereldtopper, in haar eerste partij in twee sets te verslaan. Het was voor de 33-jarige Rus de eerste keer sinds 2012 dat ze op Roland Garros verder kwam dan de eerste ronde.