Volleerd puzzelaar Jonker hoopt op Spitse en Van Domselaar: 'Groen licht nodig'

Jonker dubt ondertussen nog over het systeem waarin Oranje, ook met het oog op de vele blessures, tegen Finland gaat spelen. In overleg met de aanvoerders lijkt het een serieuze optie om met vier verdedigers te spelen, in plaats van het blok van drie centrale verdedigers dat de laatste jaren werd gehanteerd.

"Het gaat erom waar we ons als team het beste in voelen en hoe we het beste de Finnen kunnen bestrijden", aldus Jonker. "Ik denk dat het de speelsters weinig uitmaakt. Zij hebben het gevoel dat we beide systemen goed kunnen spelen. Het kúnnen spelen is geen probleem."