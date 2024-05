Drie gewonden bij ongeluk op N34 in Drenthe, verdachte aangehouden

Bij een ongeluk met meerdere auto's op de N34 in Drenthe zijn drie mensen gewond geraakt. Een van de slachtoffers, een 23-jarige man uit Emmen, is aangehouden wegens rijden onder invloed.

Het ongeluk gebeurde rond 09.00 uur ter hoogte van Exloo. Meerdere auto's botsten door een nog onbekende oorzaak op elkaar. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, schoten te hulp, meldt RTV Drenthe.

De drie gewonden zijn een 31-jarige man uit Stadskanaal, een 46-jarige man uit Emmen en de Emmenaar van 23 die is aangehouden. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte wordt nog verhoord.

Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. De politie kan nog niet zeggen of de verdachte het ongeluk ook heeft veroorzaakt. "Hij is aangehouden voor rijden onder invloed. Of dit ook iets met het ongeluk heeft te maken, wordt nog onderzocht." Volgens de politie is het ook nog niet duidelijk of de verdachte onder invloed was van alcohol of van andere verdovende middelen.

Weg dicht

RTV Drenthe schrijft dat de weg na de botsing bezaaid was met brokstukken. De weg werd in beide richtingen afgesloten.

De N34 tussen Emmen en Borger staat bekend als een van de gevaarlijkste N-wegen van Nederland, zo meldde RTV Drenthe vorig jaar.