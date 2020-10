'Geen bed voor coronapatiënt door ouderen die op verpleeghuiszorg wachten'

De problemen beperken zich niet alleen tot Dordrecht, maar spelen in het hele land, zegt de Vereniging van Klinische Geriatrie, een specialisme voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. "De druk wordt heel hoog en dit gaan we niet nog heel lang volhouden", zegt voorzitter Arend Arends.

De opstopping in de zorg komt niet uit de lucht vallen. In 2015 zei Meinardi tegen Nieuwsuur dat er "filevorming was ontstaan in het ziekenhuis om mensen door te plaatsten naar een zorginstelling". Ook vorig jaar trok de arts aan de bel: "Op een gegeven zullen we in Nederland vastlopen omdat de ziekenhuizen overvol raken."

Door ziek personeel en een grotere toestroom van ouderen die nu door corona naar een verpleeghuis moeten, raakte het ziekenhuis in Dordrecht afgelopen maandag volledig overbezet. "We konden niemand meer kwijt. Het hele systeem liep vast."

Meer bedden beschikbaar maken voor coronapatiënten is volgens Meinardi niet mogelijk, omdat daar simpelweg geen personeel voor is. Ze hoopt op initiatieven van bijvoorbeeld zorghotels of huisartsen om de ziekenhuizen te helpen ontlasten.