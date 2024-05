Scholier gewond bij steekpartij Venlo, andere leerling aangehouden

Bij een steekpartij bij een middelbare school in Venlo is een leerling gewond geraakt. De jongen is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over zijn toestand van het slachtoffer is nog niets duidelijk. Een andere leerling is aangehouden als verdachte.

Een woordvoerder van het Valuascollege laat aan L1 Nieuws weten dat het gaat om een leerling uit 4 havo en een leerling van 2 vmbo. "Het is de school er nu alles aan gelegen om nazorg te bieden voor leerlingen uit de omgeving van de betrokken personen." Volgens L1 Nieuws zou de vmbo-scholier het slachtoffer zijn.

Het incident vond vanochtend plaats achter een sporthal bij de school. Of de sporthal op het terrein van de school staat, kan de politie niet zeggen.