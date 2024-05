Amsterdam en omstreken stoppen samenwerking met falend Waternet

De gemeente Amsterdam laat weten dat de gemeente en het waterschap hun watertaken weer voor eigen rekening gaan nemen. Wie precies wat gaat doen, is nog niet duidelijk. "De splitsing wordt de komende tijd uitgewerkt."

Dijkgraaf Joyce Sylvester van waterschap Amstel, Gooi & Vecht hoopt dat door de splitsing van taken een einde komt aan de discussie over de organisatie en dat problemen met water opgelost kunnen worden, want de tijd dringt. "Zorgen voor voldoende drinkwater, beschermen tegen overstroming, extreme hoosbuien en droogte: het zijn allemaal onderwerpen die steeds urgenter worden."

Het is de bedoeling dat Waternet in 2025 wordt opgedoekt. De gemeente en het waterschap benadrukken dat de levering van water voor huizen en bedrijven niet in het geding komt.