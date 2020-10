Ajax gaat eenzaam aan kop in Vrouwen Eredivisie na zege op PEC

Chasity Grant scoorde na ruim een halfuur voor Ajax en met die stand, 0-1, gingen de vrouwen de rust in. In de tweede helft was het jeugdinternational Nikita Tromp die voor Ajax binnen tien minuten twee keer wist te scoren.

Na een korte onderbreking is ook de Vrouwen Eredivisie weer hervat. Koploper Ajax laat er geen gras over groeien, de vrouwen wonnen met 1-4 van PEC Zwolle en zijn daarmee nog altijd ongeslagen. De Amsterdammers staan nu met vijftien punten uit vijf wedstrijden eenzaam aan kop.

De wedstrijd in Zwolle leek uiteindelijk in een 0-3 te eindigen, maar in de blessuretijd maakte Jonna van de Velde nog de 0-4. Dat weerhield PEC er niet van nog even aan te zetten; Naomi Hilhorst redde de eer en maakte in de 94ste minuut nog de 1-4.

Ook FC Twente won eenvoudig vanavond. Thuis tegen sc Heerenveen werd het 3-0 dankzij goals van Renate Jansen, Elena Dhont en Kerstin Casparij. ADO Den Haag speelde gelijk tegen VV Alkmaar (2-2) en staat nu met tien punten tweede.

Verontwaardiging

Nadat het kabinet twee weken geleden nieuwe maatregelen had aangekondigd en daarbij alle amateurcompetities stil had gelegd, was de verontwaardiging groot toen bleek dat ook de Vrouwen Eredivisie daaronder viel en moest stoppen.

Niet lang daarna sprong minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) in de bres. "Wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen", zei de bewindsvrouw in een van de coronadebatten. In overleg met de KNVB werd het ook voor de vrouwen mogelijk om in een 'sportieve bubbel' te leven en dus de competitie te kunnen hervatten.

Aanstaande zondag speelt PSV in Rotterdam tegen hekkensluiter Excelsior. Bij winst kruipt de ploeg uit Eindhoven weer wat dichter bij de koploper, dan staat het met twaalf punten nog maar drie punten verwijderd van Ajax.