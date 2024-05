Nieuw kabinet kijkt naar FvD voor meerderheid in Eerste Kamer

Toch heeft Dessing moeite met beoogd premier Dick Schoof. "Hij is degene die de jihadbruiden naar Nederland heeft gehaald in 2016." Daarmee doelt Dessing op de terugkeer van Nederlandse vrouwen uit Syrië en Irak, in de tijd dat Schoof aan het hoofd stond van de NCTV.

Ook klaagt Dessing dat Schoof in zijn tijd als NCTV-baas nepaccounts inzette om burgers te volgen op sociale media. "Dus ik denk dat wij een goed kopje koffie en een goed gesprek moeten hebben voordat we daar iets constructiefs mee kunnen doen."

PVV, VVD en BBB hebben 30 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. NSC is niet vertegenwoordigd in de senaat. Daarmee komt de coalitie acht zetels tekort voor een meerderheid voor rechts beleid. JA21 (3 zetels), FvD (2 zetels) en SGP (2 zetels) hebben samen zeven zetels. De achtste, doorslaggevende stem moet van een eenpitter komen: 50Plus of de onafhankelijke senaatsfractie OPNL.

Pensioenen

Martin van Rooijen (50Plus) zegt het jammer te vinden dat in het hoofdlijnenakkoord geen afspraken zijn gemaakt over pensioenen. "Daar wil ik graag zaken over doen", laat hij weten. OPNL-senator Auke van der Goot wil nog niet zeggen over welke onderwerpen hij met de coalitie in gesprek wil.

In sommige gevallen zou het CDA - met zes senaatszetels - ook nog steun kunnen bieden. Die partij gaf eerder aan kritisch te kijken naar de rechtsstatelijkheid van de nieuwe coalitieplannen.